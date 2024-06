information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 22:59

La Turquie et Güler : sur des charbons ardents

Ce mercredi soir à 21 heures, la Turquie peut potentiellement se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro, une première depuis 2008. Si les supporters turcs font trembler les stades en Allemagne, l’ambiance est bien mitigée au pays. En cause : l’humiliation face au Portugal (3-0) et la situation du chouchou de tout un peuple, Arda Güler.

La Turquie est frappée par des incendies en ce début d’été très chaud, causant la mort de 15 personnes au sud-est du pays. Au même moment, le Twitter turc a pris feu, dans une moindre mesure, dimanche 23 juin. Le mégot à l’origine des flammes n’est autre qu’une chasuble. Des images montrent Vincenzo Montella, le sélectionneur de la Turquie, prendre le maillot d’entraînement des mains d’Arda Güler pour le tendre à Yusuf Yazıcı, avant de l’orienter vers un exercice de course individuel. Le jeune joueur se plie à la directive, et de l’incompréhension semble apparaître sur son visage chérubin. Comme pour attiser les braises, un internaute a apposé sa voix sur les images en interprétant la supposée déception d’Arda (en Turquie, les joueurs sont appelés par leur prénom), une vidéo très reprise sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour que les supporters turcs crient au scandale, le coach italien ayant fait l’affront de s’en prendre à leur joyau.

