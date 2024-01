La Tunisie stagne contre l'Afrique du Sud et sort de la CAN

Afrique du Sud 0-0 Tunisie

La Tunisie reste bloquée dans le tunnel du groupe E.

Pour le compte de la dernière journée de la poule, les Aigles de Carthage devaient absolument battre l’Afrique du Sud pour croire en leurs chances d’atteindre la phase à élimination directe. Quart-de-finalistes sur les quatre dernières CAN, les Tunisiens n’ont pas fait preuve d’une grande créativité offensive en première période, et seule une frappe d’Ellyes Skhiri s’est largement envolée au-dessus du but (22 e ). En guise de réponse, Thapelo Morena a envoyé un missile du pied droit sans trouver le cadre (33 e ). Avec ce match nul à la pause, les Bafana Bafana gardaient la qualification en poche et leurs adversaires n’avaient plus beaucoup de temps pour transformer ce match nul soporifique en victoire.…

