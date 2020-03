La Tunisie rend hommage à la première femme médecin du Maghreb

Elle est depuis vendredi 27 mars le visage du tout nouveau billet de 10 dinars soit environ 3 euros. Tawhida Ben Cheikh, éminente gynécologue et première femme médecin du Maghreb, voit son extraordinaire courage récompensé, près de dix ans après sa mort en 2010. C'est la première fois de son histoire que la Banque centrale de Tunisie met en circulation un billet de banque illustré par le portrait d'une femme.

La Tunisie, une histoire particulière des droits des femmes

Dans le monde arabe, la Tunisie s'est toujours distinguée des autres pays sur les questions portant sur les droits des femmes. Le responsable de cette « exception tunisienne » se nomme Habib Bourguiba. À peine au pouvoir, l'indépendance acquise, l'ancien président édicte le 13 août 1956 un Code du statut personnel (CSP) qui accordera aux femmes un certain nombre de droits. Il expliquera plus tard qu'il l'avait fait, entre autres raisons, en pensant à sa mère, qu'il avait vu usée par l'éducation de ses enfants et la tenue du foyer. Soixante-quatre ans plus tard, le pays s'est encore illustré dans ce domaine. « La docteure Tawhida Ben Cheikh a été choisie il y a un an pour lui rendre hommage et aussi pour rendre hommage à la femme

