La Tunisie inquiète ses créanciers

Dans le milieu feutré des bailleurs de fonds, on parle peu. On réserve ses analyses et ses commentaires pour les conseils d'administration, on n'évoque pas publiquement les sujets qui fâchent sous peine d'être accusé d'ingérence. Mais, dix ans après l'avènement de la révolution tunisienne, le vernis craque. Le Fonds monétaire international (FMI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) puis l'ambassadeur de l'Union européenne ont tour à tour pris le temps d'une interview pour faire passer des messages. Les mêmes. Et ce qui est expliqué poliment, avec des éléments de langage d'une grande pruderie, c'est que ça ne peut plus continuer ainsi. Le risque ? Que le flot de prêts, dons et aides internationales se transforme en un filet d'eau. La rivière de dollars se tarirait, devenant un oued asséché.Lire aussi La lettre du Maghreb ? Tunisie, la petite musique du souverainismeUne administration à l'arrêt« Il faudrait que les dirigeants tunisiens comprennent que leur pays n'est pas une île isolée du reste du monde », affirme tranquillement l'un des importants créanciers. Pour les mécanos de la finance internationale, le dossier Tunisie est un cas particulier. « C'est moral, car il faut soutenir la seule démocratie d'Afrique du Nord », poursuit un autre acteur. Dans le quartier de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque mondiale, du FMI & Co, les rues portent le nom des monnaies. Votre GPS...