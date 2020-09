La très mystérieuse tournée allemande d'Elon Musk

Le mystère plane et les spéculations vont bon train au sujet de la tournée surprise qu'entreprend Elon Musk en Allemagne. La nouvelle est tombée à la dernière minute mardi soir et a fait l'effet d'une bombe dans la petite ville universitaire tranquille de Tübingen, logée sur les rives du Neckar à une quarantaine de kilomètres de Stuttgart. Le patron du constructeur de voitures électriques Tesla, s'est rendu au siège de l'entreprise CureVac, pionnière européenne dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Journalistes et fans ont attendu pendant plusieurs heures sous une pluie battante l'arrivée de ce messie de la voiture propre.

Sa limousine aux vitres fumées a fini par débouler en fin d'après-midi et s'est engouffrée dans le garage souterrain de CureVac sans que les badauds aperçoivent l'illustre visiteur. Les entretiens entre le génie américain et les patrons de cette petite firme de biotechnologie souabe, que la pandémie a propulsée sur le devant de la scène, se sont déroulés à huis clos. Pas de conférence de presse, pas de séance de photos, mais une rumeur persistante : le multimiliardaire s'est déplacé pour racheter l'entreprise.Ce n'est que ce matin, jeudi 3 septembre, que Dietmar Hopp, principal actionnaire de CureVac, a remis les pendules à l'heure : « Pure fantaisie ! », a-t-il corrigé. Coopérer, oui. Mais pas question de faire d'Elon Musk un actionnaire.

Visite du chantier

