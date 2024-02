information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 16:44

La technique folle d’une équipe slovène pour contourner le règlement

Le coach vient peut-être de traumatiser le futur Jan Oblak.

Vous deviez certainement être nombreux devant le match opposant l’Olimpjia Ljubljana au NK Rogaška ce samedi soir. Un beau duel de première division slovène en réalité, conclu par une égalisation de Ljubljana dans le temps additionnel, pour un nul spectaculaire (2-2). Mais c’était au coup d’envoi qu’il fallait être présent. Comme un peu partout en Europe, la Ligue slovène oblige ses équipes à aligner un certain nombre de joueurs formés au club. Problème pour Rogaška : une bonne partie des jeunes joueurs de champ issus de son centre de formation étaient blessés. Pour compléter son onze titulaire et respecter le règlement, il a donc fallu piocher chez les U19, au poste de gardien. L’heureux élu a été Žan Lorber, 17 ans, et donc titularisé en professionnel pour la première fois.…

AB pour SOFOOT.com