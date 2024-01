La suspension de Marc Overmars étendue à l’échelle mondiale

Un poste vient de se libérer au Royal Antwerp.

Le 16 novembre dernier, Marc Overmars était suspendu pour un an (plus un autre avec sursis) de toute activité au sein de la fédération néerlandaise de football ou d’une organisation liée à la fédération. En cause : des messages « inappropriés » envoyés à des collègues de sexe féminin du temps où il occupait le poste de directeur du football à l’Ajax Amsterdam. Entretemps, l’ancien international batave avait filé en Belgique, plus précisément au Royal Antwerp, qui en avait fait son directeur technique.…

RB pour SOFOOT.com