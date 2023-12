information fournie par So Foot • 01/12/2023 à 16:08

La suspension de Marc Overmars est étudiée par la FIFA

Game Over(mars).

Actuellement interdit d’exercer une activité au sein de la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) ou d’une organisation qui lui est liée pour un an, Marc Overmars va peut-être voir sa sanction devenir applicable sur l’ensemble du globe. Dans des propos rapportés par le média local Voetbal , la KNVB a transmis le dossier de l’actuel directeur technique du Royal Antwerp (Belgique) à la FIFA, qui va maintenant statuer sur sa situation. Le règlement de l’instance internationale du football stipule que les fédérations nationales doivent lui signaler les « cas sérieux de harcèlement sexuel » , ce que la KNVB a donc fait. L’ancien jouer d’Arsenal a été suspendu par sa fédération pour avoir envoyé des messages et photos « inappropriés » à plusieurs collègues féminies alors qu’il était directeur du football à l’Ajax. Il s’était ensuite excusé publiquement avant de quitter le club, pour finalement rebondir quelques semaines plus tard à Antwerp.…

CD pour SOFOOT.com