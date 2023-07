information fournie par So Foot • 25/07/2023 à 12:27

La Suisse tient la Norvège en échec

Suisse 0-0 Norvège

Après la belle victoire des Philippines sur la Nouvelle-Zélande à l’aube, la deuxième journée de ce groupe A s’est poursuivie ce mardi, avec un match nul, mais intense, entre la Suisse et la Norvège (0-0). Des Suissesses qui prennent la première place avec quatre points, à l’inverse de leurs adversaires – privées d’Ada Hegerberg pour une blessure de dernière minute – scotchées au dernier rang.

Dans une partie aux allures de jeu d’échecs, avec la possession en faveur des Norvégiennes et les contres à mettre au profit des Suissesses, les choses ont d’ailleurs tardé à se décanter. L’une des seules situations chaudes du premier acte est ainsi signée du duo de couloir helvète, Coumba Sow-Ramona Bachmann. Contrée, la frappe de Sow à l’entrée de la surface a permis à Bachmann d’être présente au rebond et de tenter sa chance d’une volée instantanée, gênée là-aussi par l’excellent retour de Mathilde Hauge Harviken (7 e ). De l’autre côté, Sophie Román Haug, sur une tête puissante, a offert à Gaëlle Thalmann et ses mains fermes l’occasion de briller (24 e ).…

AB pour SOFOOT.com