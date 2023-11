information fournie par So Foot • 18/11/2023 à 22:56

La Suisse et la Roumanie qualifiées pour l’Euro 2024

Fin du suspense dans le groupe I.

En s’imposant contre l’Israël (1-2) dans une rencontre délocalisée à la Pancho Aréna en Hongrie, la Roumanie a fait coup double puisqu’elle a composté son billet pour l’Euro 2024 et pris la tête du groupe I à une journée de la fin. Le match débute pourtant mal pour les Roumains qui sont surpris d’entrée de jeu sur un centre dévié par une tête israélienne au premier poteau… vers le second où l’inoxydable Eran Zahavi surgit pour couper le ballon d’une tête plongeante (1-0, 2 e ) . Les hommes d’Edward Iordănescu ne paniquent pas et reviennent vite au score score grâce à George Puscas – qui fait honneur à la légende nationale en territoire hongrois – à l’affut sur une frappe surpuissante repoussée par la barre (1-1, 10 e ) . La différence vient finalement du diamant roumain, Ianis Hagi, qui surprend Omri Glazer d’une frappe précise du gauche dans un angle fermé (1-2, 63 e ) .…

