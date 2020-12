Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Suisse abaisse sa prévision de croissance pour 2021 Reuters • 15/12/2020 à 11:49









LA SUISSE ABAISSE SA PRÉVISION DE CROISSANCE POUR 2021 ZURICH (Reuters) - L'économie suisse devrait se contracter de 3,3% cette année avant de se redresser moins que prévu en 2021 en raison de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, a prévenu mardi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). La prévision pour 2020 a été améliorée par rapport au déclin de 3,8% du produit intérieur brut (PIB) initialement annoncé par le SECO en octobre, même s'il s'agit du pire ralentissement que le pays ait connu depuis 1975. Pour 2021, le SECO a dit tabler sur un rebond de 3% du PIB alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 3,8%. "La propagation du coronavirus et les mesures d'endiguement devraient aussi affecter le début de l'année 2021", a-t-il indiqué. La seconde vague de l'épidémie de coronavirus et la hausse des contaminations a poussé la Suisse à réintroduire vendredi dernier de nouvelles restrictions dans certains cantons, incluant la fermeture des restaurants, bars et magasins à 19h. "La croissance devrait nettement s'accélérer dans le courant de 2021, et le PIB suisse pourrait retrouver son niveau d'avant la crise d'ici fin 2021", a estimé le SECO. "Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'une amélioration progressive de la situation épidémiologique à partir du printemps 2021, grâce notamment à la distribution à large échelle de vaccins contre le Covid-19", a-t-il précisé. A plus long terme, le SECO estime que même les industries durement touchées comme le tourisme devraient profiter d'une reprise généralisée, avec une croissance du PIB de 3,1% attendu en 2022. Le chômage, quant à lui, devrait augmenter légèrement à court terme, passant d'un taux prévu de 3,2% en 2020 à 3,3% en 2021, avant de retomber à 3% en 2022. (John Revill, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.