La Suède pointe son Mušović

Méconnue du grand public, Zecira Mušović a éliminé quasiment à elle toute seule les Etats-Unis, l’une des nations favorites de ce Mondial. Avec onze arrêts au compteur au cours de la partie, celle qui a souvent fait office de doublure en sélection et dans son club de Chelsea vient d’éblouir la planète de son talent.

Melbourne, 22h. La Suède exulte. Après 120 minutes et une séance de tirs au but aux airs d’odyssée, la goal-line vient de valider le succès suédois. Alors que la portière américaine continue de protester contre la décision de Stéphanie Frappart, Zecira Mušović retire ses gants et vient saluer son adversaire du jour avant d’aller célébrer avec ses coéquipières une victoire qui porte sa trace. Une victoire dédiée à ses parents, aussi, pour l’unique enfant de la fratrie Mušović né en Suède après que sa famille a fui leur Serbie originelle, déchirée par la guerre de Yougoslavie .

Zecira aux mains d’argent

Venue à bout de l’ogre américain, la Suède a signé un exploit majuscule grâce à son ange gardienne de 27 ans, longtemps doublure de l’indéboulonnable Hedvig Lindahl avec les Blagult . Celle-ci s’est retirée de la sélection après l’Euro 2022, et Mušović était bien déterminée à jouer les premiers rôles. Malgré sa relative inexpérience, la portière aux douze petites sélections à ce jour a écœuré les forces offensives américaines durant l’ensemble du match. De Trinity Rodman à Lindsey Horan en passant par Sophia Smith, elle a totalisé pas moins de onze arrêts. Même si elle n’a réalisé aucune parade lors de la fatidique séance de tirs aux buts, la native de Falun a exercé une telle pression psychologique sur ses adversaires durant plus de 120 minutes qu’elle est l’une des causes majeures des trois penalties ratés par les Américaines.…

