La Suède brise le rêve américain

Au terme d'une rencontre à haute intensité et d'une séance de tirs au but épique, la Suède a sorti les Etats-Unis du Mondial 2023 (0-0, 5-4 tab). Qualifiées pour les quarts de finale grâce à leur solidité défensive, les Scandinaves empêchent les championnes du monde en titre de réaliser le three-peat.

Suède 0-0 (5-4 tab) États-Unis

En Australie comme ailleurs, il est de coutume de dire que la patience est la maîtresse des vertus. Balivernes ! Dans ce Mondial 2023, les fans de football ont longtemps attendu de voir les États-Unis – doubles championnes du monde en titre – jouer à leur plus haut niveau. Et en huitièmes de finale, les Américaines ont galéré pour prendre le meilleur sur la Suède, sérieux outsider dans cette compétition. Au bout du compte, les filles de Vlatko Andonovski ont capitulé à l’issue d’une séance de tirs au but à couper le souffle. Grâce à la goal-line technology utilisée par Stéphanie Frappart, les Suédoises sont en quarts de finale. De leur côté, les États-Unis réalisent la pire performance de leur histoire dans un Mondial féminin.

America’s Got Talent

Affiche attendue de ces huitièmes de finale, l’opposition entre les deux équipes débute dans une ambiance festive. L’AAMI Park de Melbourne est plein comme un œuf, mais les amabilités laissent très vite place à l’autorité des championnes du monde en titre pour mettre le pied sur le ballon. Souverains dans la possession (62% lors de la première période), les Etats-Unis permettent à Alyssa Naeher de passer un premier acte sans le moindre tir cadré suédois. De l’autre côté de la pelouse, Zećira Mušović doit s’employer pour boxer une première frappe de Trinity Rodman (19 e ). Très en jambes, la progéniture de l’ancien ailier des Chicago Bulls et Michelle Moyer s’illustre d’une nouvelle tentative croisée détournée par Mušović (27 e ). Dominatrices et confrontées à une forte résistance défensive adverse, les Américaines maintiennent la pression à l’image d’une tête de Lindsey Horan sur la barre transversale (34 e ). La Suède plie, mais ne rompt pas. Pourtant, la deuxième période démarre sur le même rythme : les reines du soccer dictent leur loi, et la proie scandinave en subit les conséquences. À la recherche de son troisième but dans ce Mondial, Horan arme par exemple une puissante reprise repoussée par Mušović d’un magnifique arrêt réflexe (53 e ).…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com