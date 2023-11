La stat folle de Jérémy Doku contre les Young Boys

Il n’a pas votre temps.

Déjà très en vue lors du dernier week-end de Premier League contre Bournemouth, Jérémy Doku a récidivé ce mardi soir face aux Young Boys de Berne, puisqu’il termine tout simplement meilleur dribbleur de cette soirée européenne avec six tentatives réussies sur six. Pas mal, non ? Plus sérieusement, là où cette « stat folle » (comme on dit pour faire du clic) prend tout son sens, c’est que le Belge a passé les trois quarts de la rencontre sur le banc, puisqu’il n’est entré en jeu qu’à la 80 e minute, en lieu et place de Mateo Kovačić. En comptant les trois minutes de temps additionnel, Doku aura donc réussi sa performance en moins d’un quart d’heure. Et ça, mine de rien, bah c’est pas rien !…

