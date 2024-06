« La solidarité des clubs n’est peut-être que de façade »

Au lendemain de l’audition des dirigeants du CVC et de présidents de clubs, Michel Savin, rapporteur LR de la mission d’information sur la financiarisation du foot, exprime son inquiétude en cas d’accord au rabais sur les droits télé. Et décrypte la solidarité sans faille, pour le moment, des présidents de clubs autour de la LFP et à propos de l’accord avec le fonds luxembourgeois.

Cette mission d’information a les mêmes prérogatives qu’une commission d’enquête (obligation de répondre à une convocation, prêter serment, etc.). Pourquoi ?

On voulait avoir les outils pour que tout le monde puisse venir. On ne voulait pas se retrouver dans une situation où les personnes invitées ne répondraient pas à nos invitations. C’est le rôle du parlementaire : il doit voter, mais aussi contrôler la loi. Il y a deux ans, le parlement a voté la loi pour donner la possibilité de créer cette société commerciale (qui a précédé l’accord avec le fonds CVC, qui a versé 1,5 milliard d’euros en échange de l’achat de 13 % du capital, sans limite de durée, de cette filiale en charge de commercialiser les droits TV, la gestion du marketing et de la publicité de la LFP, NDLR) . Pour notre mission, on procède au contrôle de l’intervention des fonds d’investissement au sein des clubs, mais aussi de la LFP. Mais notre mission était programmée bien en amont de ce qu’il se passe à la Ligue sur le sujet des droits télés. On a commencé en mars et on pensait qu’une solution aurait été trouvée depuis.…

Propos recueillis par Guillaume Vénétitay pour SOFOOT.com