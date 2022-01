La société Spendesk devient la 26e licorne française

(Photo by Arne Dedert / dpa / AFP) / Germany OUT ( dpa / ARNE DEDERT )

La société a connu une croissance rapide depuis sa création, indiquant avoir "plus que doublé son chiffre d'affaires" ces deux dernières années, avec 3.500 clients aujourd'hui.

Et de 26 ! La pépite française Spendesk est devenue une "licorne" - nom donné à une ancienne start-up valant plus d'un milliard de dollars - après une nouvelle levée de fonds de 100 millions d'euros, a-t-elle annoncé ce mardi 18 janvier.

Spendesk propose aux entreprises des solutions de gestion des paiements. Il s'agit de la cinquième ancienne jeune pousse française à se déclarer "licorne" depuis le début de l'année, après Exotec (robots de préparation de commande), Qonto (paiements d'entreprise), Ankorstore (place de marché pour commerçants indépendants), et Payfit (gestion de la paie).

Le cheptel français des "licornes" compte désormais 26 spécimens, selon le décompte du secrétariat d'Etat au Numérique.

Lundi, le président de la République Emmanuel Macron s'était félicité de la 25e licorne, le fabricant de robots Exotec, dans une vidéo postée sur Twitter.

"Nous y sommes !", a-t-il salué.

"C'est l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019 alors que nous n'en comptions qu'une poignée. On nous disait que c'était impossible et que la start-up nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent", a défendu le chef de l'Etat.

"Elles créent des centaines de milliers d’emplois" et "servent notre souveraineté technologique", a-t-il insisté, notion devenue l'un de ses argument favoris.

Le président a également annoncé "un nouvel objectif de dix géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen" et promet pour y parvenir "de nouvelles annonces dans les prochaines semaines dans le cadre de la présidence française de l'UE".

Un chiffre d'affaires "plus que doublé" en deux ans

Spendesk avait déjà levé 100 millions d'euros en juin dernier.

Son logiciel, pour des entreprises de 30 à 1.000 salariés, leur permet de gérer tout le cycle des dépenses professionnelles, de leur autorisation jusqu'à leur paiement par l'émission d'une carte de crédit virtuelle ou un remboursement, en passant par la budgétisation et l'enregistrement comptable.

Les fonds levés vont être utilisés pour "investir massivement dans l'augmentation des effectifs", avec 300 recrutements prévus en 2022 pour atteindre les 700 postes à la fin de l'année, a indiqué la société.

L'opération de levée de fonds a été menée par Tiger Global, fonds d'investissement américain, avec d'autres fonds actionnaires historiques de Spendesk.

Tiger Global était également le fonds qui avait mené la semaine passée la levée géante (486 millions d'euros) de Qonto, une autre pépite française du paiement dont les secteurs d'activité recouvrent partiellement ceux de Spendesk.

"Tiger Global est un investisseur passif", qui ne "prend pas part à la gouvernance des entreprises de son portefeuille", a indiqué à l'AFP le directeur général de Spendesk, Rodolphe Ardant.

Il n'y a donc pas de "conflit d'intérêts", a-t-il ajouté.

Les "licornes" françaises n'étaient encore qu'une poignée il a trois ans, mais la croissance du troupeau a accéléré ces derniers mois, avec des opérations de levées de fonds de plus en plus importantes et rapprochées.

En termes d'argent levé, les start-up françaises étaient troisièmes en Europe en 2021, avec 11,6 milliards d'euros récoltés auprès des investisseurs, contre 16,21 milliards en Allemagne, et 32,36 milliards au Royaume-Uni, selon un baromètre EY publié dimanche.