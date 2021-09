La SNCF lance un abonnement spécial télétravail

L'offre vise les usagers voyageant deux à trois fois par semaine.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

18 mois après le déploiement à grande échelle du travail à distance pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus, la SNCF dégaine une nouvelle formule d'abonnement à destination des télétravailleurs. L'offre consiste en un "forfait annuel télétravail", adapté aux trajets longue distance des employés devant se rendre sur les lieux de leur entreprise deux à trois fois par semaine.

Destiné aux voyageurs à haute fréquence

Dès cette rentrée 2021, la compagnie ferroviaire propose ainsi un forfait annuel pour 250 trajets, valable sur toutes les destinations TGV Inoui et Intercités, uniquement du lundi au jeudi. Des discussions sont actuellement en cours à propos d'une éventuelle extension de la mesure aux TER.

Selon Le Parisien , qui relaie l'information mardi 7 septembre, l'offre est intitulée "Mon forfait annuel télétravail", et coûte 40% de moins que l'offre annuelle "classique", qui comprend 450 voyages. Les voyageurs abonnés au forfait annuel classique depuis plus d'un an peuvent demander à basculer sur l'offre télétravail si celle-ci leur est plus avantageuse. La requête doit être faite avant le 9 du mois en cours pour être prise en compte le mois suivant. Le Parisien cite à titre d'exemp le cas d'un Paris-Le Mans en 2e classe. Dans cette situation, l'abonnement annuel est au prix de 6 228 euros, contre 3 732 euros pour le forfait télétravail, payable également en douze mensualités (311 euros par mois).

Cette nouvelle offre intervient quelques semaines après les annonces sur la nouvelle grille tarifaire de la SNCF, que la compagnie souhaite plus lisible.

La principale mesure concerne la fusion des différentes cartes de fidélité Avantage (famille, senior, jeune et week-end) qui offrent 30% de réduction. La nouvelle carte unique, vendue comme ses aînées 49 euros pour un an, offre également 60% de réduction pour trois enfants et garantit un prix plafonné pour toutes les destinations, même au dernier moment,s'il reste de la place. Réduction comprise, le billet ne coûte ainsi en seconde pas plus de 39 euros pour les trajets de moins de 1 heure 30 (environ 25% des voyages), pas plus de 59 euros pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures (50%) et pas plus de 79 euros pour les trajets plus longs (25%). Et 19, 29 et 39 euros respectivement pour les enfants. Les adultes de 28 à 59 ans ne peuvent cependant pas en profiter en semaine, sauf s'ils ont des enfants avec eux ou s'ils prennent un retour après le week-end.