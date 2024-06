La Slovénie résiste à l’Angleterre et s’offre un huitième historique

Solidaire et appliquée, la Slovénie n’a rien offert à une décevante équipe d’Angleterre qui n’a jamais trouvé la clef (0-0). Une qualification historique pour le pays des Balkans, qui boucle cette phase troisième de son groupes avec trois matchs nuls... comme un certain Portugal en 2016.

Angleterre 0-0 Slovénie

Les images valent mille mots, et celles qui se sont déroulées au coup de sifflet final de cet Angleterre-Slovénie au stade de Cologne en valaient bien deux mille. La célébration infinie des Slovènes tranchait avec l’attitude de Jordan Pickford, qui a pourtant passé une soirée très tranquille, mais qui s’est retrouvé obligé de réclamer des applaudissements et même de faire taire les sifflets au moment où Jude Bellingham et sa clique regagnaient les vestiaires pour de bon. Quoi de plus normal en même temps : une nouvelle fois, l’Angleterre a joué une piètre représentation et surtout offert, dans le même temps, une joie éternelle à une Slovénie qui a décroché, en tant que meilleur troisième, une historique qualification en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Comme quoi, ça paye d’être solide.

Le Mur slovène tient bon

Face à plus de 20 000 fans slovènes survoltés et dans l’attente de leur premier succès à l’Euro, la masse anglaise entonne à pleins poumons le God Save The King avec une idée : gagner pour s’assurer la première place du groupe et si possible en convainquant son audience. Rapidement, on comprend que ce ne sera pas durant ce premier acte que les Three Lions vont faire grimper aux rideaux leurs supporters. Trop scolaire, trop lent, le jeu de l’équipe de Gareth Southgate ne crée aucune différence face au 4-4-2 old school , mais parfaitement en place posé par Matjaž Kek. Un collectif bien huilé qui se crée même quelques situations, avec notamment un centre et un coup franc fuyants d’Erik Janža qui font passer quelques frissons dans les rangs anglais.…

Par Andrea Chazy, au Stade de Cologne pour SOFOOT.com