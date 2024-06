information fournie par So Foot • 26/06/2024 à 20:29

La Slovaquie et la Roumanie se qualifient ensemble

Dans un duel vivant et animé (1-1), au grand dam des sceptiques, la Slovaquie et la Roumanie rallient les huitièmes de finale de l'Euro, pour y défier respectivement l'Espagne et la Slovénie. Pour la première fois depuis 24 ans, la Roumanie retrouve la phase à élimination directe.

Slovaquie 1-1 Roumanie

Buts : Duda (24 e ) pour la Repre // R. Marin (37 e ) pour les Tricolorii

Sous une chaleur étouffante, puis une pluie apocalyptique, la Slovaquie et la Roumanie ont fêté ensemble leur qualification respective pour la phase à élimination directe, avec un match nul vivant (1-1), à la Frankfurt Arena. Beaucoup craignaient que l’enjeu ne tuent le jeu dans la capitale économique de l’Allemagne, Slovaques et Roumains étant assurés de la qualification pour les huitièmes de finale avec un match nul, il n’en a rien été. La Roumanie aura une chance historique de jouer les quarts de finale en défiant la Slovénie, la Slovaquie devra faire craquer la flamboyante Espagne.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com