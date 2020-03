Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La session finale de la convention climat reportée sine die Reuters • 19/03/2020 à 10:08









LA SESSION FINALE DE LA CONVENTION CLIMAT REPORTÉE SINE DIE PARIS (Reuters) - La session finale de la convention citoyenne pour le climat, prévue début avril, est reportée sine die compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours en France, annonce jeudi le comité de gouvernance de cette initiative annoncée en avril 2019 par Emmanuel Macron en réponse à la crise des "Gilets jaunes". "L'accélération de l'épidémie de Covid-19 et les décisions nécessaires annoncées par les pouvoirs publics pour limiter au strict minimum les échanges et les déplacements de la population dans les prochaines semaines, rendent naturellement impossible la tenue de la session finale de la Convention les 3 et 4 avril dans les conditions initialement prévues", peut-on lire dans un communiqué. "Elle sera ainsi reportée." "Afin de maintenir le grand élan d'engagement, de travail et de solidarité dont les citoyens membres ont fait preuve depuis le mois d'octobre, les travaux se poursuivront d'ici la session finale, selon des modalités qui seront définies dans les prochains jours", ajoute le comité de gouvernance. Emmanuel Macron s'était engagé à relayer les propositions qui seraient faites par la convention, composée de 150 Français tirés au sort, et à les soumettre "soit à un référendum, soit à un vote au Parlement, soit à une mise en œuvre directe". (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

