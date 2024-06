information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 13:17

La Serbie menace de quitter l'Euro

Décidément, on n’a pas fini d’entendre parler de la Serbie.

Jovan Šurbatović, secrétaire général de la Fédération serbe de football, a envoyé une requête à l’UEFA pour demander des sanctions à l’encontre de la Croatie et de l’Albanie, faute de quoi la Serbie pourrait quitter l’Euro. Comme Šurbatović l’a fait savoir via la chaîne publique serbe RTS, la FSS accuse les supporters albanais et croates d’avoir scandé « Tuez, tuez, tuez les Serbes » lors de Croatie-Albanie mercredi.…

JR pour SOFOOT.com