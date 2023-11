information fournie par So Foot • 04/11/2023 à 17:36

La sélectionneuse de l’Allemagne virée

Voilà une opportunité pour Hansi Flick de rebondir.

Après un Mondial 2023 catastrophique et une élimination au premier tour, la fédération allemande avait choisi de maintenir Martina Voss-Tecklenburg à la tête de la Frauenteam . Finalement, la DFB a décidé ce samedi de se séparer de la technicienne allemande, qui est en congés maladie depuis trois mois et la fin de la Coupe du monde. « La DFB et la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg arrêtent avec effet immédiat leur travail en commun. C’est le résultat de la rencontre de vendredi » , a dévoilé la fédé ce samedi dans un communiqué.…

LT pour SOFOOT.com