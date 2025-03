La SCPI Coeur de Régions renforce son portefeuille immobilier avec l’acquisition de deux immeubles de bureaux à Aix-en-Provence (13)

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition des immeubles de bureaux B et C du Campus Arteparc, d'une surface totale de 4 080 m2, au coeur du Campus Arteparc au sein du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence (PAAP), le plus grand hub tertiaire de la région. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la SCPI Coeur de Régions, visant à investir dans des actifs immobiliers situés dans des zones urbaines attractives et dynamiques, tout en répondant aux exigences environnementales actuelles.

Sami Fajri, Directeur des Investissements commente : « « Dans un marché où le segment bureau rencontre des défis, cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie axée sur la saisie d'opportunités régionales. Solides et dotés de bons fondamentaux, ces immeubles de bureaux présentent un fort potentiel de valorisation pour la SCPI Coeur de Régions. »