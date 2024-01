information fournie par So Foot • 17/01/2024 à 16:14

La Salésienne : un club dans l'œil du cyclone

Un club peut-il maintenir en poste deux cadres mis en cause par une ancienne éducatrice pour des faits de harcèlement moral ? À La Salésienne de Paris, la réponse est oui, malgré une décision de la Commission supérieure d'appel de la FFF, le temps que le CNOSF se prononce sur une conciliation.

Ce soir du mercredi 9 novembre 2022, Camille, 20 ans, part remplir sa gourde avant l’entraînement avec les seniors féminines. Comme d’habitude. Et comme trop souvent, en passant derrière elle, Morad lui lance une énième pique. Morad, directeur des opérations de La Salésienne de Paris, est son aîné de vingt ans et son supérieur hiérarchique puisqu’elle est aussi éducatrice au club, en charge de U11 féminines. Comment imaginer qu’après s’être d’abord écarté en riant, Morad serait revenu à la charge pour la traîner dans les douches avant de l’enfermer plus de quarante minutes dans le local du club résident du stade de la Porte d’Asnières ?

L’entraînement commence et la mauvaise blague s’éternise. Morad campe en travers de la porte verrouillée, tandis que des coéquipières témoins du comportement de Morad s’en inquiètent auprès de J.*, leur coach. À la fin de la séance, ce dernier aurait trouvé Camille prostrée et en larmes dans son bureau, lumière éteinte. Pour tout réconfort, il l’aurait invité à en « dégager » vite fait. « Rien à foutre » , aurait ensuite répondu J. à une joueuse indignée par le traitement infligé à sa coéquipière. Une version démentie par son club, qui affirme également que le sujet a été traité par J. « dès le lendemain » , Morad ayant été prié de formuler des excuses. Si celui-ci n’a pas donné suite à nos sollicitations, le président de La Salésienne reconnaît lui tout juste un comportement « inapproprié » de son encadrant.…

Par Baptiste Brenot







Tous propos recueillis par BB, sauf mentions.







* Le prénom a été masqué, à la demande de son avocate qui nous a précisé « Mon client conteste fermement les accusations de harcèlement ou d'agressions, d'une quelconque complicité de ces actes, de négligence, ou même qu’il serait poursuivi à ce titre ».

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com