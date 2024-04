La Salernitana reléguée en Serie B

La défaite de trop.

Encore battue, vendredi, par Frosinone (3-0), la Salernitana quittera la Serie A en fin de saison. Derniers du championnat, les Grenats n’ont remporté que deux matchs cette saison. Ils affichent la plus mauvaise attaque (26 buts marqués en 34 matchs) et la défense la plus perméable (73 buts encaissés). Le club de Benoît Costil et Junior Sambia, titulaires vendredi, est désormais mathématiquement condamné à retourner en Serie B. Promue dans l’élite en 2021, la Salernitana avait terminé 17 e en 2022 et 15 e en 2023. Sassuolo et l’Udinese sont actuellement en ballotage pour l’accompagner dans l’ascenseur, mais Frosinone, Empoli, le Hellas et Cagliari regardent aussi dans le rétro.…

QB pour SOFOOT.com