« La saison de MLS la plus réussie » grâce à Lionel Messi, selon le commissaire de la Ligue

Le messie du championnat.

En marge de la finale de la MLS Cup entre Columbus Crew et Los Angeles FC, Don Garber, commissaire de la Ligue, a estimé que l’année 2023 était la « saison la plus réussie » de l’histoire. Celui qui qualifie Lionel Messi de « meilleur joueur qui ait jamais joué au football » se félicite de l’arrivée du champion du monde 2022 et de son influence positive pour le ballon rond américain. « On ne peut pas sous-estimer l’ampleur de sa décision de rejoindre la MLS » , a-t-il avoué, sous le charme.…

EL pour SOFOOT.com