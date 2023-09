information fournie par So Foot • 21/09/2023 à 13:21

La Roumanie sanctionnée pour les incidents face au Kosovo

Ils sont fous ces Roumains.

Durant la trêve internationale, la Roumanie a fait parler d’elle de la mauvaise manière. Le 12 septembre dernier, le match de qualification à l’Euro 2024 face au Kosovo (victoire 2-0) a été interrompu pendant près d’une heure à cause de slogans politiques répétés à tue-tête par les supporters locaux, et notamment le groupe Uniti Sub Tricolor. « Le Kosovo, c’est la Serbie » , avait-on affiché sur une banderole dans les tribunes de l’Arena Națională de Bucarest, alors que la Roumanie entretient des relations diplomatiques privilégiées avec le pays d’ex-Yougoslavie.…

EL pour SOFOOT.com