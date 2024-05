information fournie par So Foot • 25/05/2024 à 12:34

La Roumanie révèle une liste élargie de 28 joueurs

Vivons heureux, avançons cachés.

Sélection en reconstruction et désormais méconnue du grand public, la Roumanie – première de son groupe de qualification devant la Suisse – a dévoilé une liste élargie de 28 noms pour les deux matchs amicaux de préparation contre la Bulgarie et le Liechtenstein, liste qui sera réduite à 25 ou 26 joueurs le 7 juin prochain, en vue de l’Euro. Edward Iordănescu, le fils d’Anghel (sélectionneur lors de la fameuse Coupe du monde 1994, référence pour le pays, mais aussi en 2016), a fait dans la continuité malgré les forfaits sur blessure de deux joueurs clés en qualification : le meilleur passeur Olimpiu Moruțan (Ankaragücü) et le milieu défensif titulaire Vladimir Screciu (CSU Craiova).…

AL pour SOFOOT.com