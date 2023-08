La Roma patine, l’Atalanta démarre bien

Roma 2-2 Salernitana

Buts : Belotti (17 e ,82 e ) pour la Roma // Candreva (36 e , 49 e ) pour la Salernitana

Première de la saison manquée pour José Mourinho et sa troupe giallorossa . A l’Olimpico, la Roma a été tenue en échec par la Salernitana et un immense Antonio Candreva (2-2). Tout avait pourtant bien démarré pour la Louve et Andrea Belotti, l’unique buteur à la disposition du Mou. Le Gallo, qui n’avait plus marqué depuis le 1er mai 2022 avec le… Torino en Serie A, est parvenu à briser la malédiction suite à un long ballon de Diego Llorente, qu’il a bonifié entre deux défenseurs (1-0, 17 e ) .…

AC pour SOFOOT.com