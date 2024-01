information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 19:51

La retransmission télévisée des matchs interrompue en cas d’incident raciste ?

Ce sont les diffuseurs qui vont être contents.

La commission d’enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives doit publier ce mardi ses recommandations, concernant notamment la réglementation dans les tribunes des stades. Et la lutte contre les incidents racistes et toutes formes de discrimination y tient une place prépondérante, qui plus est quelques jours seulement après les insultes dont a été victime Mike Maignan, samedi soir à Udine. Le rapport pensé par les députés propose notamment l’interruption de la retransmission télévisuelle d’une rencontre en cas de discriminations.…

TB pour SOFOOT.com