La renaissance de Chuba Akpom

Après une longue traversée du désert, l’attaquant de Middlesbrough Chuba Akpom a explosé cette saison, raflant les trophées de meilleur buteur et meilleur joueur du Championship. L’ancien prodige d’Arsenal nourrit les espoirs de la bande à Michael Carrick de monter en Premier League et confirme enfin les attentes placées en lui.

Jusqu’au début de saison, tout le monde aurait été d’accord pour dire qu’Alexis Sánchez n’était pas un bon voyant. En 2014, l’international chilien avait octroyé le surnom de « Titi » à son partenaire chez les Gunners , Chuba Akpom, en référence à Thierry Henry. Une comparaison flatteuse pour un joueur promis à un bel avenir. Il faut dire qu’à l’époque, l’attaquant anglais côtoie les sélections de jeunes des Three Lions et bat le record de vitesse du club sur 10 mètres avec un sprint à 1,56 seconde. Une prouesse qui était jusqu’alors détenue par son illustre aîné, un certain Thierry Henry.

Un Baby Gunner devenu globe-trotter

Arrivé à Arsenal à l’âge de 6 ans, le natif de Canning Town y fait toutes ses gammes jusqu’à faire sa première apparition avec les pros à seulement 17 balais lors d’une rencontre de Premier League à Sunderland (3-1). Barré par la forte concurrence en attaque, Akpom peine à s’imposer. « Je pense qu’en ce moment, je jouerais à n’importe quel poste, déclare-t-il alors au site officiel du club londonien. Je jouerais même dans les buts, juste pour avoir des minutes, juste pour être impliqué dans l’équipe. » S’ensuit alors une série de prêts dans des formations anglaises et belges, sans jamais réellement convaincre, avant de poser définitivement ses valises en Grèce, au PAOK Salonique, à l’été 2018. « J’ai souvent eu envie d’arrêter , confesse-t-il au Daily Mail . Mais j’ai continué à travailler dur, je voyais la lumière au bout du tunnel et je savais que les choses allaient bien se passer pour moi. » Fort de deux saisons pleines dont une où il réalise le doublé Coupe-Championnat, Akpom atteint enfin la barre des 10 buts en une saison. Middlesbrough saute sur l’affaire et s’attache les services du joueur qui revient dans son pays natal. Après une saison en deçà des attentes dans le nord de l’Angleterre, il est renvoyé lors de l’exercice suivant dans son club précédent pour un prêt d’un an.…

