La réintégration de Kleiton Lima à Santos source de contestation dans le Brasileirão féminin

L’unité face à la stupidité.

Démissionnaire de son poste de coach de Santos au début du mois de septembre 2023, après avoir été accusé par des joueuses de harcèlement moral et sexuel, Kleiton Lima est depuis revenu aux affaires. Présenté et intronisé comme nouveau coach de Santos cette année, il est donc de retour dans le club où il était accusé, lavé de tout soupçon aux yeux de sa hiérarchie. Cette dernière a confié qu’une enquête avait été mise en place, en collaboration avec la police, mais qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que Lima a bien commis ces délits et qu’il n’était pas condamnable. Les joueuses de leur côté réfutent ces dires, arguant qu’elles n’ont jamais été contactées par le club, seulement invitées à participer à une réunion collectives. Pas inclues dans le processus d’enquête, pas concertées ni accompagnées, les joueuses se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse. Alors les joueuses des autres équipes du championnat ont choisi de protester en masquant leur bouche avec leurs mains en amont de leurs matchs, pour représenter les femmes à qui on ne donne pas la parole et dont on passe sous silence les dénonciations.…

JF pour SOFOOT.com