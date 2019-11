La reine Elizabeth II n'achètera plus de fourrures

Voilà une décision qui devrait ravir les corgis de Sa Majesté : dorénavant, la reine Elizabeth II n'achètera plus de vêtements en fourrure, préférant débourser ses livres sterling dans des tenues conçues en pelage artificiel. Cette petite révolution de palais a été dévoilée par Angela Kelly, la styliste personnelle de la souveraine, comme le relatent nos confrères du Parisien, mercredi 13 novembre. « Cela envoie un message très fort : la fourrure n'est plus tendance. D'ailleurs, la Californie vient d'interdire la vente d'articles neufs, vêtements ou accessoires, en contenant », a aussitôt applaudi Anissa Putois, membre de Peta, une ONG qui défend les droits des animaux.Pas question cependant pour la reine d'expulser de son dressing royal ses manteaux en vison, robes en hermine et autres chapeaux en renard. Cette bonne résolution ne vaut en effet que pour ses futurs achats. Et si jamais Elizabeth II se trouve à court d'idées shopping, elle pourra compter sur Peta. « Nous allons lui proposer de remplacer ces tenues par de la fausse fourrure écologique de luxe fabriquée par une société française, Ecopel », ose ainsi Anissa Putois.Lire aussi Les drôles de confidences de la couturière personnelle d'Elizabeth IIHaro sur les coiffes en poil d'oursSi elle salue une initiative qui va dans le bon sens, l'ONG tourne dorénavant son regard plein de courroux vers les fameux gardes de Buckingham. Car les hautes coiffes noires qui font leur...