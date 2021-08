La réforme des retraites est "indispensable" mais "la priorité reste la lutte contre la pandémie et la reprise économique", indique Jean Castex

Pour le Premier ministre, les conditions nécessaires à la reprise de la réforme ne sont pas encore remplies.

Le Premier ministre Jean Castex, le 28 juillet 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La réforme des retraites va-t-elle être relancée avant la fin du quinquennat ? Interrogé sur RTL jeudi 26 août, le Premier ministre Jean Castex a rappelé les propos tenus par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier : "la réforme, j'ai presqu'envie de dire la sauvegarde, des retraites est indispensable, absolument indispensable" et "le choix du moment est très important parce que si vous choisissez un mauvais moment vous n'atteignez pas votre objectif".

Sur le choix du moment, le président a donné deux conditions, a poursuivi le chef du gouvernement : Emmanuel Macron "a dit : 'il faut que la crise sanitaire soit sous contrôle et que les conditions de la reprise économique soient consolidées'".

"Sur le deuxième point, on n'en n'est pas loin, encore que, il faut mettre le paquet : on prépare un plan d'investissement à l'échéance de 2030 sur lequel nous aurons l'occasion de revenir", a souligné Jean Castex. En revanche, "sur le front sanitaire, la situation n'est pas encore tout à fait stabilisée", a poursuivi le Premier ministre, évoquant notamment "la situation préoccupante en Outre-Mer". "Au moment où je vous parle, la priorité reste la lutte contre la pandémie et la reprise économique", a conclu le chef du gouvernement.