La Real Sociedad en Ligue des champions, l'Espanyol quitte la Liga

Après deux défaites, le Barça s'est réveillé contre Majorque (3-0). La Real Sociedad, battue sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (2-1), est qualifiée en Ligue des champions grâce à la défaite de Villarreal à Vallecas (2-1). Dans la lutte pour le maintien, l'Espanyol a capitulé, et un ticket reste à distribuer.

Il est possible de faire plein de choses en 49 secondes. De son côté, Ansu Fati a décidé d’ouvrir le multiplex de cette 37 e journée de Liga de la meilleure manière possible avec un but tout en vitesse. Vaincu lors des deux dernières journées, le Barça avait visiblement à cœur d’offrir à Sergio Busquets et Jordi Alba une sortie digne de tous les services rendus au club catalan. Face à un Real Majorque assuré d’être maintenu dans la semaine, le collectif blaugrana a livré une prestation fluide, digne de son statut de champion d’Espagne. Après l’exclusion rapide d’Amath Ndiaye, Ansu Fati s’est offert un doublé et Gavi a corsé l’addition d’une puissante frappe en deuxième période (3-0) . Mais indéniablement, les deux épisodes les plus marquants ont été les sorties d’Alba et Busquets, remplacés sous l’ovation d’un Camp Nou teinté de nostalgie. Et maintenant, place aux travaux…

La Real exulte dans la défaite, Valence condamne l’Espanyol

Derrière le leader barcelonais, l’Atlético de Madrid n’a pas abandonné l’objectif de chiper la deuxième place de Liga au Real Madrid, vainqueur à Séville, avant la fin de la saison. Au Wanda Metropolitano, les Colchoneros ont fait parler leur expérience contre la Real Sociedad (2-1) pour revenir à un point des Blancos . Grâce à qui ? À Antoine Griezmann, évidemment. D’abord buteur sur une magnifique frappe enroulée en lucarne opposée, Grizou a servi Nahuel Molina pour le but du break. Un but et une passe décisive, le quotidien du Français dont la désignation en tant que meilleur joueur de cette Liga 2022-2023 ne ferait absolument pas tache. En fin de rencontre, la réduction de l’écart d’Alexander Sorloth n’a pas empêché la défaite des Txuri-Urdin .…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com