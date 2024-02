La RDC à tous les étages

Opposée à la Côte d'Ivoire mercredi soir (21h), la République démocratique du Congo vise une première finale continentale en 50 ans. Les Léopards sont en passe d'éclipser (temporairement) les sapeurs, et ce n'est pas une mince affaire. Allez, il est encore temps de monter dans le train.

→ Le retour en force d’un géant du continent

La République démocratique du Congo avait raté le tournoi en 2022, privée du sésame par la Gambie et le Gabon lors des éliminatoires. Elle revient par la grande porte : sortie de son groupe avec trois nuls (esprit du Portugal 2016, es-tu là ?), elle a tenu tête au Maroc (1-1), a évincé l’Egypte en huitièmes de finale (8-7 aux tirs au but) et a fait sauter la grille du dernier carré en punissant la Guinée (3-1). La performance mérite d’être soulignée : depuis le sacre de 1974, le pays qui s’appelait autrefois le Zaïre (de 1971 à 1997, NDLR) ne s’était hissé en demi-finales qu’en 1998 et 2015. Il y a neuf ans, justement, la bande de Dieumerci Mbokani s’était cassé les dents sur… la Côte d’Ivoire, futur vainqueur du tournoi. La vengeance est un plat qui se mange froid, et elle a eu assez de temps pour refroidir.

→ Sébastien Desabre, au bon souvenir des Chamois

Sébastien Desabre a choqué Niort en laissant les Chamois en plein milieu de la pente descendante, au mois d’août 2022, après deux journées de championnat. Un an et demi plus tard, son pari est déjà réussi. Fin connaisseur du foot africain pour avoir entraîné en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Tunisie, en Angola, en Algérie ou encore en Ouganda, il a récupéré la RDC alors qu’elle avait perdu ses deux premières rencontres dans le groupe I des éliminatoires de la CAN. « Quand j’ai signé, on était plus dans l’optique de se servir de ces matchs de qualification pour préparer la CAN 2025 » , glissait-il à RMC. Mais les Léopards ont sorti les griffes et obtenu avec autorité leur ticket pour la Côte d’Ivoire. « J’étais content qu’on se qualifie, déjà parce que je savais que j’allais avoir les joueurs au moins trois ou quatre semaines, ce qui me permettait, pour mon projet de jeu et pour le futur, de pouvoir travailler. » Avec seulement quatre trentenaires dans son groupe, Desabre voit plus loin. La Coupe du monde 2026, forcément. Mais puisque les fruits mûrissent plus vite que prévu, autant passer tout de suite à table.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com