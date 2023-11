La raison de la baisse des dotations en Coupe de France

Tout le monde se serre la ceinture en ces temps d’inflation.

Ce week-end, c’est le début du 7 e tour de Coupe de France, qui marque notamment l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 et le gain de dotations pour chaque club qualifié. Sauf que, surprise, cette année, ces dotations sont en baisse globale de trois millions d’euros par rapport à la précédente édition. Contactée par Ouest-France , la FFF justifie cette décision par « la baisse des droits TV ». Ces derniers, qui s’élevaient à un montant de 23,5 millions d’euros par an jusqu’en 2022, sont retombés à 16 millions par an sur la période 2023-2027 à la suite de la signature du nouveau contrat de diffusion entre la FFF et France Télévisions et beIN Sports.…

