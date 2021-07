"La question qui se pose, c'est 'le confinement ou le pass sanitaire ?'", assure Olivier Véran

"Le pass sanitaire pass est nécessaire si "nous ne voulons pas refermer le pays comme nous avons été obligés de le faire plusieurs fois au cours de l'année et demi écoulée", a insisté le ministre.

Olivier Véran à Paris, le 7 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a réfuté mardi 13 juillet tout "chantage" après l'annonce d'Emmanuel de l'extension du pass sanitaire pour inciter les Français à se faire vacciner. Il a souligné qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour éviter de "refermer le pays".

"Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un chantage. Parce que d'abord, le vaccin est une protection, c'est de la prévention : c'est sûr, c'est efficace, ça sauve des vies, à commencer par la vie de la personne qui se fait vacciner. Et ensuite, parce qu'il y aura toujours cette liberté de circulation", a affirmé le ministre sur RMC/BFMTV .

"95% de protection des formes graves, a rappelé le ministre. Vous réduisez par 12 le risque de contamination et par 20 le risque de faire une forme grave . Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer, l'immunité collective, c'est ça. Si tout le monde est vacciné, le virus ne trouve personne à contaminer, s'il y en une ou deux personnes contaminées ça suffit.

Covid-19 : situation dans les hôpitaux ( AFP / )

Face à "un variant très contagieux, une épidémie qui peut repartir, qui peut flamber", le pass sanitaire pass est nécessaire si "nous ne voulons pas refermer le pays comme nous avons été obligés de le faire plusieurs fois au cours de l'année et demi écoulée", a-t-il estimé.

C'est d'ailleurs ce risque de flambée qui a motivé la rapidité de la décision du président. "Le 15 septembre c'est trop tard, le virus double tous les cinq jours, a indiqué Olivier Véran. On parle de chiffres bas qui deviennent vite élevés , ce que l'on veut c'est éviter une vague épidémie et la protection pour tout le monde. On ne prend pas cette décision par gaieté de cœur",

"La question qui se pose, c'est pas 'la vie normale ou le pass sanitaire ?', c'est 'le confinement ou le pass sanitaire?'", a-t-il ajouté.

Le pass sanitaire, qui témoigne qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, a guéri récemment de la maladie ou a réalisé un test de dépistage négatif, va notamment devenir obligatoire fin juillet dès l'âge de 12 ans pour entrer dans les lieux de culture de plus de 50 personnes, comme nombre de cinémas. Et la mesure sera étendue début août à de très nombreux cas : restaurants, centres commerciaux, longs trajets en train ou en car etc.