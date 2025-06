La quasi-totalité de la France en vigilance orange canicule dimanche

La France entière a été placée en vigilance orange canicule pour la journée de dimanche ( AFP / Pascal GUYOT )

A l'exception des Hautes-Alpes, de la Corse-du-Sud et d'une bande allant du Finistère à la Moselle, la France entière a été placée en vigilance orange canicule pour la journée de dimanche, alors que la vague de chaleur intense qui a débuté vendredi dans le Sud-Est devrait durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.

Samedi en milieu d'après-midi des températures comprises entre 36 et 38°C ont été enregistrées dans les 14 départements du quart sud-est déjà en vigilance orange canicule avec des pics localement à 40,7°c à Cadenet, dans le Vaucluse ou encore 40°c à Villevieille, dans le Gard.

Météo-France a étendu pour dimanche la vigilance orange canicule à 73 départements au total, soit la quasi-totalité du territoire métropolitain, anticipant un "épisode caniculaire intense et étendu".

Seuls le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, les Ardennes et la Marne seront épargnés par la chaleur, tandis que Morbihan, Orne, Eure, Oise, Aisne, Nord, Aube, Haute-Marne, Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Hautes-Alpes et Corse-du-Sud ne seront qu'en vigilance jaune canicule.

Vagues de chaleurs recensées en France par Météo-France depuis 1947, par date et par température maximale atteinte ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Il faudra s'attendre à des "températures maximales entre 30°C et 34°C sur un axe allant du sud de la Bretagne à la région Centre-Val de Loire, à l'Ile-de-France et à la Bourgogne" tandis que "plus au sud, on atteindra généralement 34°C à 38°C" et "régulièrement" 39°C à 40°C "près de la Méditerranée", anticipe Météo-France.

"La canicule se poursuivra en début de semaine prochaine, avec des températures encore en hausse, excepté sur le pourtour méditerranéen où elles seront stationnaires", ajoute l'institut, qui prévoit que le pic -avec des maximales de 39°C à 40°C "assez fréquentes"- survienne "autour de mardi ou mercredi selon les régions".

"Les prévisions actuelles laissent penser à une fin progressive de cet épisode caniculaire intense et étendu entre mercredi et jeudi, d'ouest en est, mais cela reste encore à confirmer", note Météo-France.

Un thermomètre affiche 40 degrés à Rennes, le 11 juin 2025 ( AFP / Damien MEYER )

A Nice, où vers midi samedi il faisait déjà 33° C, pour un ressenti de 37°C, les habitants venaient chercher un peu de fraîcheur sous les brumisateurs et jets d'eau disposés le long de la coulée verte aménagée par la municipalité.

"On habite en centre-ville dans un appartement, on n'a pas de piscine et ici la mer, c'est difficile avec un enfant de deux ans", a raconté à l'AFP Florence Oleari, 35 ans, médecin généraliste venue se mouiller avec sa fille.

Dans la ville des Alpes-Maritimes, le thermomètre a peiné à descendre sous les 27°C durant la nuit.

- Nuit "étouffante" -

La situation ne devrait pas s'arranger dans la nuit de samedi à dimanche, qui s'annonce "étouffante", selon Météo-France, "avec plus de 20 degrés sur une large moitié sud du pays, 22 à 25 degrés sur le quart sud-est" et jusqu'à 27 degrés, voire un peu plus ponctuellement, près de la Méditerranée.

Un homme se protège de la chaleur à l'ombre d'un parapluie, au bord de la Garonne, à Toulouse, le 21 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

Tout le sud de l'Europe est concerné par cette vague de chaleur. En Italie, 17 villes sont placées en alerte rouge (niveau 3) samedi et 21 dimanche, aussi bien dans le nord, comme à Milan, Bologne et Turin, que dans le sud, notamment à Naples et Palerme, avec des pics attendus à 39°C.

Au Portugal, les deux tiers du pays seront en alerte orange dimanche, avec 42°C prévus à Lisbonne et un risque maximal d'incendie. C'est dimanche également que le pic de chaleur est attendu en Espagne, avec un mercure au-delà des 40°C sur une grande partie du territoire.

À Séville, où les températures pourraient atteindre 43°C, beaucoup de badauds utilisaient éventails ou casquettes pour se protéger face aux 42ºC déjà indiqués par certains thermomètres de rue, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Il faut bien tenir d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure manière, c'est avec des boissons et de l'eau, des boissons fraîches et des choses comme ça. Il n'y a pas d'autres solutions", affirme Fernando Serrano, un kiosquier de 69 ans dans son établissement.

- Numéro vert -

En France, le numéro vert canicule, pour obtenir des conseils "pour se protéger et protéger son entourage", a été réactivé depuis samedi 08H00.

Depuis le 19 juin, la France traverse sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947 ( AFP / Loic VENANCE )

Depuis le 19 juin, la France traverse sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, et sa 33e du XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules. Pour y faire face, mairies, préfectures et pompiers multiplient mises en garde et recommandations.

Les travaux dans les massifs forestiers sont partiellement interdits par crainte d'incendies, des locaux climatisés restent ouverts malgré le weekend, les personnes les plus vulnérables sont appelées régulièrement, des distributions d'eau sont organisées...

A Marseille, la mairie a annoncé la gratuité des piscines municipales et publié une cartographie des lieux publics disposant de la climatisation tandis que Bordeaux a étendu les horaires d'ouverture des parcs et jardins jusqu'à 23H00.