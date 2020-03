Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La qualité de l'air s'est améliorée en Ile-de-France avec le confinement Reuters • 25/03/2020 à 09:59









LA QUALITÉ DE L'AIR S'EST AMÉLIORÉE EN ILE-DE-FRANCE AVEC LE CONFINEMENT PARIS (Reuters) - La qualité de l'air s'est améliorée de l'ordre de 20% à 30% dans l'agglomération parisienne, conséquence de la mise à l'arrêt du pays et des restrictions de déplacement mises en place pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi Airparif. Sur la semaine du 16 au 20 mars, il y a eu "une amélioration de la qualité de l'air de l'ordre de 20 à 30% dans l'agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60% pour les oxydes d'azote", note l'association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France. "Cette baisse est liée en grande partie à la forte diminution du trafic routier et aérien", ajoute Airparif qui relève un "impact peut-être encore plus important le long des axes de circulation". Le niveau des particules fines n'a en revanche pas évolué, poursuit l'association, qui explique que "la diminution du trafic n'a pas compensé l'augmentation liée au chauffage résidentiel et au maintien des activités agricoles, conjugués à une météorologie printanière favorable à la formation de particules observée dans plusieurs régions avoisinantes". (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

