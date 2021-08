La production de bière augmente en France malgré la crise, fait rare en Europe

Seuls quatre pays ont augmenté leur production au sein de l'Union européenne.

(illustration) ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

C'est un petit exploit à l'échelle du continent. La France est l'un des seuls pays d'Europe où la production nationale de bière a augmenté en 2020, de +3% par rapport à 2019. Cette tendance est un fait rare au coeur d'une économie européenne ralentie par la crise du Covid-19.

La production française de bière se chiffre ainsi 2,13 milliards de litres, contre 2,07 l'année précédente, selon des statistiques communiquées par l'agence Eurostat, et relayées par BFM Business , vendredi 6 août, à l'occasion de la journée internationale de la bière.

L'exception slovaque

Chez nos voisins, la dynamique est toute autre. L'Allemagne, premier producteur européen, a vu sa production chuter de 6,6% (7,5 milliards de litres en 2020). Même tendance chez les deux autres plus gros producteurs européens, à savoir la Pologne (3,8 milliards, -2,6%) et l'Espagne (3,3 milliards, -14%). L'effondrement le plus spectaculaire a été constaté en Italie (-46%).

La France a ainsi encaissé le choc de la crise sanitaire, avec une production en hausse. A l'échelle de l'Europe, trois autres pays voient leurs chiffres progresser. La Grèce (+3), la Lituanie (+3), et la Slovaquie, qui se détache du lot avec une augmentation sans commune mesure dans le continent (+25%) .

En 2020, l'Europe a ainsi produit 32 milliards de litres de bière contenant de l'alcool, relate Eurostat.