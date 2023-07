La première recrue de l'OL possède une date de naissance très particulière

« Notre nouveau milieu de terrain, Skelly Alvero, est né le même jour que notre premier titre de champion de France. »

Le storytelling est superbe. L’Olympique lyonnais a officialisé son premier transfert de l’été en annonçant la signature de Skelly Alvero (qui a vu le jour le 4 mai 2002, pendant que l’OL décrochait son premier sacre face au RC Lens) en provenance de Sochaux. Et cela pour une somme comprise entre cinq et six millions d’euros (bonus compris) et avec un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente selon les médias locaux.…

MA pour SOFOOT.com