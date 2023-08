information fournie par So Foot • 30/08/2023 à 10:22

La première de Sochaux à domicile déchaine les foules

Une vraie renaissance.

Passé tout proche de la liquidation judiciaire cet été, le FC Sochaux connait une vraie cure de jouvence depuis l’annonce de son sauvetage. Et cela n’échappe pas aux supporters, qui seront plus très nombreux vendredi pour la réception du GOAL FC, pour la 4e journée de National 1. A deux jours du match, plus de 9 200 places ont déjà été vendues.…

AHD pour SOFOOT.com