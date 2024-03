La Premier League veut limiter le travail des ramasseurs de balles

Ramasseurs de balle, pas distributeurs de balle, tout est dans l’intitulé du poste.

La Premier League vient d’annoncer une nouvelle mesure concernant l’implication des ramasseurs de balles dans les matchs. Dorénavant, ils ne seront plus autorisés à rendre le ballon aux joueurs et devront simplement replacer la balle sur des cônes afin que les joueurs se servent eux-mêmes. Serait-ce un poisson d’avril avant l’heure de la part des Britanniques ? Pas du tout. Le Daily Mail parle même d’un « changement majeur » apporté au règlement et confirme que cette nouvelle mesure devrait permettre de corriger l’avantage acquis par les équipes à domicile lors du renvoi du ballon par les ball boys et girls . Un amendement à la règle L.35 a d’ailleurs été apporté d’après Sky Sports, et stipule désormais que « lorsque le ballon de match sort du jeu et ne peut être récupéré rapidement, les joueurs doivent se rendre au cône le plus proche pour récupérer eux-mêmes un ballon de remplacement afin de reprendre le jeu. » …

