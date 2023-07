La Premier League veut augmenter le temps de jeu effectif

Vers des temps additionnels de 15 minutes.

Les instances font la chasse au temps perdu. Après quelques expérimentations lors des Coupes du monde masculines et féminines, plusieurs mesures ont été prises pour la saison de Premier League à venir d’après l’édition du jour de The Guardian . Les minutes passées à célébrer un but seront décomptées à la fin du temps réglementaire, ce qui avait donné lieu à une certaine incompréhension lors du Mondial au Qatar. Les rencontres avaient été allongées et cela pousserait les équipes à ne plus gagner du temps en cas de résultat favorable.…

EL pour SOFOOT.com