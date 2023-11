La Poste prévoit de prendre en charge 106 millions de colis en novembre et décembre, un record

La Poste prévoit d'"acheminer près de 106 millions de Colissimo" sur novembre et décembre 2023, soit environ "un quart des volumes de l'année" et 6% de plus que l'année précédente, selon un communiqué lundi.

( AFP / DENIS CHARLET )

"En novembre et décembre 2023, plus de 2 millions de Colissimo seront livrés quotidiennement en France, avec deux journées de pic à 3,2 millions attendues mi-décembre", indique encore La Poste dans son commmuniqué.

"Pour traiter et distribuer tous les colis confiés à La Poste, près de 100.000 postiers, "facteurs, livreurs, opérateurs de tri colis, chargés de clientèle dans les bureaux de poste" vont être mobilisés et "3.000 saisonniers seront recrutés sur la période de novembre-décembre", annonce encore La Poste dans son communiqué.

La Poste avait enregistré pour la première fois en 2022 une contraction de son activité de colis avec 2,6 milliards de paquets distribués au total sur l'année, 3% de moins que lors d'une année 2021 exceptionnelle en raison des confinements de l'économie et de la fermeture de nombreux magasins pendant une partie de l'année pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Le chiffre d'affaire de la filiale avait toutefois progressé, frôlant les 15,6 milliards d'euros (+6%), grâce à des hausses tarifaires, selon ses résultats annuels pour 2022, publiés fin février 2023.

La Poste se félicite en outre lundi que "la livraison en 24h (soit) désormais effective pour plus de 30% des volumes distribués par Colissimo".