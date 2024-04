La Poste lance les premières consignes fonctionnant à l'énergie solaire

( AFP / ALAIN JOCARD )

La Poste, via sa filiale Pickup, a lancé les premières consignes de retrait de colis alimentées par énergie solaire, a-t-elle annoncé jeudi à l'AFP.

L'entreprise publique, qui a commencé à déployer ce dispositif en septembre, indique que 250 consignes solaires sont déjà déployées "dans toutes les régions de France" et prévoit d'en installer 1.000 sur le territoire national d'ici à fin 2024.

Ce modèle de consigne équipé de panneaux solaires fonctionne "de manière autonome pendant dix jours sans ensoleillement grâce à ses batteries", explique La Poste dans un communiqué.

Ainsi, la consigne solaire, qui a "une durée de vie moyenne de dix ans", "est tout aussi fiable que les modèles branchés sur prise", promet le groupe.

"Cette solution offre également un bénéfice important à nos partenaires relais, en éliminant le temps et le coût des travaux de raccordement, mais aussi le prix de l’électricité lié au fonctionnement des consignes", se réjouit Maxime d’Hauteville, président de Pickup, cité dans le communiqué.

Et "dès 2026, c’est la moitié du parc de consignes Pickup qui devrait être couverte de panneaux solaires", projette La Poste.

Cette dernière a également déclaré "chercher à réduire la consommation énergétique de ses consignes +classiques+" en développant "un système de mise en veille des éléments non essentiels de la consigne lorsque celle-ci n’est pas utilisée, avec une économie de 30% à la clé".

Filiale du groupe La Poste via sa filiale Geopost, Pickup est l’opérateur du réseau de relais et consignes "leader" en France avec ses 17.000 relais et 2.000 consignes, indique La Poste.