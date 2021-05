La Poste : l'État va devoir combler les milliards d'euros de déficit, selon un rapport

Le service universel postal (les prestations de base, dont la levée et la distribution six jours sur sept), imposé par la loi, est déficitaire depuis 2018 et le trou s'est creusé à 1,32 milliard d'euros l'an dernier.

Taxer les opérateurs et piocher directement dans les caisses publiques : l'État va devoir combler le déficit du service universel de La Poste, selon un rapport remis jeudi 27 mai au ministre de l'Économie Bruno Le Maire par l'ancien député du Lot Jean Launay.

Le service universel postal (les prestations de base, dont la levée et la distribution six jours sur sept), imposé par la loi, est déficitaire depuis 2018 et le trou s'est creusé à 1,32 milliard d'euros l'an dernier . Ce déficit est attribuable à l'effondrement des volumes du courrier transporté par La Poste, que l'essor des colis ne compense pas. "En absence d'une réforme du service universel postal, son déficit annuel projeté à 2025 serait de l'ordre de 0,9 milliard d'euros", écrit Jean Launay dans son rapport publié vendredi.

"En raison de sa faible utilisation et de son coût élevé , la question de l'avenir du J+1 (livraison le lendemain, ndlr) doit être posée" pour limiter le déficit, note le rapporteur, faisant référence au "timbre rouge" particulièrement concurrencé par les échanges électroniques, que chaque ménage a utilisé 5 fois l'an dernier, contre 45 fois en 2008.

Taxer les opérateurs des télécommunications

On pourrait selon lui envisager à la place "une modalité hybride, consistant à pouvoir adresser un courrier en format digital sur Laposte.fr, qui sera rematérialisé dans la nuit par La Poste, et distribué dès le lendemain par le facteur". Quand bien même les délais de livraison seraient revus, "le maintien d'une distribution du courrier et du colis six jours sur sept est un impératif", souligne Jean Launay, également soucieux de garder des tarifs "raisonnables".

Jean Launay suggère d' exonérer les prestation du service postal universel de la taxe sur les salaires (270 millions), d'élargir la taxe sur les opérateurs de communication électronique (Toce) et de voter une "dotation budgétaire annuelle complémentaire".

Bercy a répondu que des discussions auraient lieu et que le ministre Bruno Le Maire s'exprimerait sur le sujet dans les prochaines semaines.

Le rapport de Jean Launay "(rejoint) l'analyse de La Poste concernant l'attachement des Français et des élus aux missions de service public confiées à La Poste, le besoin d'adapter ces missions aux attentes des citoyens et la nécessité de leur juste compensation", a réagi le groupe public.