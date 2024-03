La piste du Bayern Munich se refroidit pour Xabi Alonso

Cette fois, le Bayern ne pourra pas faire ses courses chez la concurrence.

Auteur d’une saison prodigieuse à la tête du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso attire l’attention des plus grandes écuries d’Europe, en particulier ses deux anciens clubs, Liverpool et le Bayern Munich. Les deux institutions vont devoir tourner une page cet été, Jürgen Klopp comme Thomas Tuchel ayant d’ores et déjà annoncé leur départ en fin d’exercice. Mais du côté du Bayern, la direction semble plutôt pessimiste quant aux chances d’attirer le tacticien si convoité. Le président d’honneur du club, Uli Hoeness, a ainsi reconnu ce jeudi que l’Espagnol « ne sera probablement pas » sur le banc des Bavarois la saison prochaine. « Nous allons voir s’il est possible de le faire venir cette année, mais ce sera difficile, voire probablement impossible , a expliqué l’ancien attaquant à la télévision bavaroise. Disons que s’il avait connu deux ou trois années de succès (avec Leverkusen) , il aurait probablement été plus facile de le faire venir. » …

FL pour SOFOOT.com