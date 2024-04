La pirouette de Franck Haise après ses propos sur les limites de ses joueurs

Trop limité, l’effectif lensois ?

Les propos de Franck Haise suite à la défaite lors du derby (2-1) avaient fait réagir. « On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a », avait expliqué le technicien artésien à l’issue du match. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’ancien joueur du Stade lavallois a tenté de préciser sa pensée : « J’ai toujours confiance en mon équipe et en mes joueurs. […] Mais on fait du mieux possible avec ce qu’on est et non pas avec ce qu’on a. C’est ça que j’aurais dû dire. » …

VD pour SOFOOT.com